Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Нападающий «Ливерпуля» Исак: «Кристал Пэлас» — одна из самых неуступчивых команд

Нападающий «Ливерпуля» Исак: «Кристал Пэлас» — одна из самых неуступчивых команд
Нападающий «Ливерпуля» Александер Исак поделился впечатлениями от матча 34-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (3:1).

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
25 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Исак – 35'     2:0 Робертсон – 40'     2:1 Муньос – 71'     3:1 Вирц – 90+6'    

«Кристал Пэлас» — хороший соперник, матчи с ними никогда не бывают простыми. Думаю, мы хорошо себя проявили в большинстве моментов, возможно, в концовке не стоило так нервничать. Неплохо сыграли, здорово, что удалось забить третий гол.

«Кристал Пэлас» — одна из самых неуступчивых команд, с которой трудно забивать и создавать моменты. Думаю, мы показали, что у нас есть потенциал — просто нужно сохранить эту форму», — приводит слова Исака официальный сайт мерсисайдцев.

«Ливерпуль» всё же догнал «МЮ»! Но запомнится протест фанатов на «Энфилде»
«Ливерпуль» всё же догнал «МЮ»! Но запомнится протест фанатов на «Энфилде»
