Нападающий «Ливерпуля» Исак: «Кристал Пэлас» — одна из самых неуступчивых команд

Нападающий «Ливерпуля» Александер Исак поделился впечатлениями от матча 34-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (3:1).

«Кристал Пэлас» — хороший соперник, матчи с ними никогда не бывают простыми. Думаю, мы хорошо себя проявили в большинстве моментов, возможно, в концовке не стоило так нервничать. Неплохо сыграли, здорово, что удалось забить третий гол.

«Кристал Пэлас» — одна из самых неуступчивых команд, с которой трудно забивать и создавать моменты. Думаю, мы показали, что у нас есть потенциал — просто нужно сохранить эту форму», — приводит слова Исака официальный сайт мерсисайдцев.