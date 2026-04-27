«Матч двух лучших команд в Европе». Энрике — о встрече «ПСЖ» и «Баварии»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о предстоящем первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией». Встреча состоится 28 апреля.

«Все команды стремятся подойти к заключительной части сезона в наилучшей форме. Все игроки готовы, за исключением Кентена Нджанту. Именно магия Лиги чемпионов мотивирует футболистов. Мы в очень хорошем положении.

Это будет матч двух лучших команд в Европе, хотя у «Арсенала» тоже отличный сезон. В плане стабильности «Бавария», возможно, немного опережает нас, потому что проиграла всего два матча. Но по тому, какой уровень игры показываем, нет команды лучше нас», — приводит слова Энрике RMC Sport.