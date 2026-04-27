Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лука Модрич перенёс операцию после множественного перелома левой скуловой кости

Комментарии

Полузащитник «Милана» и сборной Хорватии Лука Модрич перенёс операцию после травмы, полученной в матче 34-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (0:0). Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра выступил Симоне Содза.

Италия — Серия А . 34-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Окончен
0 : 0
Ювентус
Турин

Операция прошла в клинике «Ла Мадоннина» в Милане. Футболисту потребовалось хирургическое вмешательство для лечения сложного множественного перелома левой скуловой кости. Операция, выполненная командой доктора Луки Аутелитано в присутствии врачей клуба Стефано Маццони и Андреа Булгерони, прошла успешно.

«Клуб желает Луке скорейшего выздоровления в преддверии чемпионата мира по футболу!» — говорится в сообщении на официальном сайте «Милана».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android