Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кальяри — Аталанта: результат матча 27 апреля 2026, счёт 3:2, 34-й тур Серии А 2025/2026

«Аталанта» проиграла «Кальяри» в Серии А, пропустив дважды в первые восемь минут
Комментарии

Завершился матч 34-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Кальяри » и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. В качестве главного арбитра выступил Юан Лука Сакки. Победу со счётом 3:2 праздновали хозяева поля.

Италия — Серия А . 34-й тур
27 апреля 2026, понедельник. 19:30 МСК
1:0 Менди – 1'     2:0 Менди – 8'     2:1 Скамакка – 40'     2:2 Скамакка – 45'     3:2 Боррелли – 47'    

На первой минуте нападающий Поль Менди вывел «Кальяри» вперёд. На восьмой минуте Менди оформил дубль. На 40-й минуте форвард «Аталанты» Джанлука Скамакка отыграл один мяч. На 45-й минуте Скамакка забил свой второй гол. На 48-й минуте вышедший на замену Дженнаро Боррелли вновь вывел «Кальяри» вперёд.

«Аталанта» занимает седьмое место в Серии А с 54 очками в 34 встречах, отставая на семь очков от шестого места и с отрывом в шесть очков — от восьмого. «Кальяри» располагается на 16-й строчке с 36 очками. Отрыв от зоны вылета составляет восемь очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android