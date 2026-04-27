«Аталанта» проиграла «Кальяри» в Серии А, пропустив дважды в первые восемь минут

Завершился матч 34-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Кальяри » и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. В качестве главного арбитра выступил Юан Лука Сакки. Победу со счётом 3:2 праздновали хозяева поля.

На первой минуте нападающий Поль Менди вывел «Кальяри» вперёд. На восьмой минуте Менди оформил дубль. На 40-й минуте форвард «Аталанты» Джанлука Скамакка отыграл один мяч. На 45-й минуте Скамакка забил свой второй гол. На 48-й минуте вышедший на замену Дженнаро Боррелли вновь вывел «Кальяри» вперёд.

«Аталанта» занимает седьмое место в Серии А с 54 очками в 34 встречах, отставая на семь очков от шестого места и с отрывом в шесть очков — от восьмого. «Кальяри» располагается на 16-й строчке с 36 очками. Отрыв от зоны вылета составляет восемь очков.