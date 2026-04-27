Луис Энрике: Венсан Компани — тренер элитного уровня
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высоко отозвался о своём коллеге из «Баварии» Венсане Компани перед первым матчем этих команд в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоится 28 апреля.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
«Венсан Компани — тренер элитного уровня, он это показал в Англии. Когда он перешёл в «Баварию», с самого начала увидели, что это за команда. «Бавария» — одна из тех команд, за которыми мне больше всего нравится наблюдать, потому что они всегда играют в атакующий футбол. В целом, мне нравятся все тренеры, но особенно тренеры атакующего стиля, он один из них», — приводит слова Луиса Энрике RMC Sport.
