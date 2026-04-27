Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» — «Акрон»: пенальти в ворота тольяттинцев на 85-й минуте отменён VAR

«Балтика» — «Акрон»: пенальти в ворота тольяттинцев на 85-й минуте отменён VAR
Комментарии

В эти минуты проходит заключительный матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются калининградская «Балтика» и тольяттинский «Акрон». Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступает Инал Танашев из Нальчика. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
27 апреля 2026, понедельник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 54'    

На 85-й минуте Танашев назначил пенальти в ворота «Акрона» за фол на полузащитнике Максиме Петрове, но решение было изменено после вмешательства VAR.

Ранее, на 15-й минуте, гол форварда тольяттинцев Беншимола был отменён из-за офсайда. На 54-й минуте нападающий Беншимол вывел свою команду вперёд после контратаки.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. У калининградцев 46 очков в 26 встречах. В активе «Акрона» 24 набранных очка. Команда располагается на 13-й строчке, в зоне переходных матчей.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android