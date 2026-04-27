Тренер «МЮ» Кэррик ответил, почему Кунья не сыграет с «Брентфордом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик объяснил отсутствие нападающего Матеуса Куньи в заявке на матч 34-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом».

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Брентфорд
Лондон
1:0 Каземиро – 11'     2:0 Шешко – 43'     2:1 Йенсен – 87'    

«У Матеуса просто немного болела мышца-сгибатель бедра после игры с «Челси». На этой неделе были шансы на его скорое восстановление, но он не смог вернуться к оптимальным кондициям вовремя. Ничего серьёзного, но сегодняшнюю игру он пропустит», — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 58 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брентфорд» с 48 очками находится на девятом месте.

«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд». На радость «Ливерпулю» и «Челси»
«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд». На радость «Ливерпулю» и «Челси»
