Тренер «МЮ» Кэррик ответил, почему Кунья не сыграет с «Брентфордом»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик объяснил отсутствие нападающего Матеуса Куньи в заявке на матч 34-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом».
Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Брентфорд
Лондон
1:0 Каземиро – 11' 2:0 Шешко – 43' 2:1 Йенсен – 87'
«У Матеуса просто немного болела мышца-сгибатель бедра после игры с «Челси». На этой неделе были шансы на его скорое восстановление, но он не смог вернуться к оптимальным кондициям вовремя. Ничего серьёзного, но сегодняшнюю игру он пропустит», — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 58 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брентфорд» с 48 очками находится на девятом месте.
