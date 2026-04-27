Ситуация «Краснодара» в борьбе за чемпионство в РПЛ сезона-2025/2026: что нужно для титула

После завершения 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» продолжает претендовать на победу в турнире. В активе действующих чемпионов страны 60 набранных очков в 27 матчах. Отрыв от располагающегося на второй строчке санкт-петербургского «Зенита» составляет одно очко.

В трёх заключительных турах РПЛ «Краснодар» сыграет на выезде с «Акроном» (3 мая), московским «Динамо» (11 мая) и примет на своём поле «Оренбург» (17 мая).

В случае равенства очков между «Краснодаром» и «Зенитом» чемпионом страны станут санкт-петербуржцы из-за преимущества в личных встречах (2:0, 1:1). Таким образом, «быкам» в заключительных турах необходимо набрать не меньше очков, чем наберёт «Зенит».