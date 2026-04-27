Румменигге ответил, какой совет ранее дал президенту «ПСЖ» Аль-Хелаифи

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высоко отозвался об уровне игры «Пари Сен-Жермен» перед первым матчем этих команд в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, отметив вклад президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи. Встреча состоится 28 апреля.

«Рад за Нассера, что его так хорошо приняли болельщики. Но они также многим ему обязаны. В конце концов, что представлял собой «Пари Сен-Жермен» до его приобретения компанией Qatar Sports Investments? Помню, после поражения от нас в финале 2020 года Нассер был опустошён. Тогда я сказал ему: «Нассер, ты должен быть терпеливым. В футболе ничего не даётся легко. Ты должен усердно работать, чтобы всего добиться, делать разумные трансферы. И это ещё не всё».

Дело не только в деньгах. В раздевалке нужен победный менталитет, который позволит тебе превзойти самого себя и выиграть этот трофей. Неслучайно «ПСЖ» снова в полуфинале. Они играют в фантастический футбол», — приводит слова Румменигге RMC Sport.