Ситуация «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ сезона-2025/2026: что нужно для титула

После завершения 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» продолжает претендовать на победу в турнире. В активе сине-бело-голубых 59 набранных очков в 27 матчах. Отставание от действующего чемпиона страны, «Краснодара», составляет одно очко.

В заключительных турах РПЛ «Зенит» сыграет на выезде с ЦСКА (2 мая) и примет дома «Сочи» (10 мая), а завершит сезон гостевым матчем с «Ростовом» (17 мая).

В случае равенства очков между «Краснодаром» и «Зенитом» чемпионом страны станут санкт-петербуржцы из-за преимущества в личных встречах (2:0, 1:1). Таким образом, «Зениту» в заключительных турах необходимо набрать на одно очко больше «Краснодара».