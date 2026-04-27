Кварацхелия: это довольно непросто, когда тебя сравнивают с Марадоной

Фланговый нападающий «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия поделился впечатлениями от сравнений с легендой мирового футбола Диего Марадоной.

«Когда я играл в Неаполе, на улице меня называли Кварадоной. Всегда приятно, когда тебя сравнивают с одним из лучших в игре. Марадона играл в Неаполе, в каждом неаполитанском доме есть его фотографии. Он действительно один из лучших в истории. Очень горжусь этим прозвищем.

Знаете, это довольно непросто, когда тебя сравнивают с Марадоной, потому что каждый раз, выходя на поле, нужно доказывать, что ты оправдываешь это прозвище. Но да, я очень рад», — приводит слова Кварацхелии RMC Sport.