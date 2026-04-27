«Балтика» проиграла «Акрону» в 27-м туре РПЛ в матче с отменёнными голом и пенальти

Завершился заключительный матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались калининградская «Балтика» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика. Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

На 15-й минуте гол форварда тольяттинцев Беншимола был отменён из-за офсайда. На 54-й минуте Беншимол вывел свою команду вперёд после контратаки. На 85-й минуте Танашев назначил пенальти в ворота «Акрона» за фол на полузащитнике Максиме Петрове, но решение было изменено после вмешательства VAR.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. У калининградцев 46 очков в 27 встречах. «Акрон» довёл количество набранных очков до 27 и поднялся на 10-ю строчку, оторвавшись от зоны переходных игр на одно очко.