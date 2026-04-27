Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Балтика — Акрон, результат матча 27 апреля 2026, счет 0:1, 27-й тур РПЛ 2025/2026

«Балтика» проиграла «Акрону» в 27-м туре РПЛ в матче с отменёнными голом и пенальти
Комментарии

Завершился заключительный матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались калининградская «Балтика» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика. Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
27 апреля 2026, понедельник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 54'    

На 15-й минуте гол форварда тольяттинцев Беншимола был отменён из-за офсайда. На 54-й минуте Беншимол вывел свою команду вперёд после контратаки. На 85-й минуте Танашев назначил пенальти в ворота «Акрона» за фол на полузащитнике Максиме Петрове, но решение было изменено после вмешательства VAR.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. У калининградцев 46 очков в 27 встречах. «Акрон» довёл количество набранных очков до 27 и поднялся на 10-ю строчку, оторвавшись от зоны переходных игр на одно очко.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Балтика» в погоне за «Спартаком», но Дзюбе надо остановить Талалаева! LIVE
Live
«Балтика» в погоне за «Спартаком», но Дзюбе надо остановить Талалаева! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android