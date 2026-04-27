«Балтика» впервые в сезоне РПЛ проиграла дома, уступив «Акрону» в 27-м туре

Калининградская «Балтика» потерпела первое домашнее поражение в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026, уступив в 27-м туре «Акрону» (0:1). Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика.

В 12 домашних матчах РПЛ до этого калининградцы одержали семь побед и пять раз сыграли вничью. Всего у подопечных Андрея Талалаева три поражения в чемпионате. Ранее они уступили на выезде ЦСКА (0:1) и «Зениту» (0:1).

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. У калининградцев 46 очков в 27 встречах. На финише сезона команда сыграет с «Рубином», «Локомотивом» и московским «Динамо».