«Балтика» впервые в сезоне РПЛ проиграла дома, уступив «Акрону» в 27-м туре

«Балтика» впервые в сезоне РПЛ проиграла дома, уступив «Акрону» в 27-м туре
Калининградская «Балтика» потерпела первое домашнее поражение в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026, уступив в 27-м туре «Акрону» (0:1). Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
27 апреля 2026, понедельник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 54'    

В 12 домашних матчах РПЛ до этого калининградцы одержали семь побед и пять раз сыграли вничью. Всего у подопечных Андрея Талалаева три поражения в чемпионате. Ранее они уступили на выезде ЦСКА (0:1) и «Зениту» (0:1).

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. У калининградцев 46 очков в 27 встречах. На финише сезона команда сыграет с «Рубином», «Локомотивом» и московским «Динамо».

Материалы по теме
«Балтика» в погоне за «Спартаком», но Дзюбе надо остановить Талалаева! LIVE
Live
