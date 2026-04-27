«Фенербахче» объявил об увольнении Тедеско с поста главного тренера команды

Тренер Доменико Тедеско покинул «Фенербахче». Об этом сообщается на официальном сайте турецкого клуба.

«В соответствии с решениями, принятыми на заседании нашего совета директоров, мы расстались с нашим главным тренером Доменико Тедеско и его тренерским штабом. Также было принято решение расстаться со спортивным директором Девином Озеком и координатором по футболу Берке Челеби.

Благодарим их за вклад в развитие нашего клуба и желаем им успехов в дальнейшей карьере. Помощник главного тренера Зеки Мурат Гёле будет руководить командой в оставшихся матчах сезона», — сказано в сообщении стамбульского клуба.