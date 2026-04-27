Результаты матчей 34-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу, календарь, таблица

В понедельник, 27 апреля, завершился 34-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех сыгранных матчей.
Результаты встреч 34-го тура Серии А:
24 апреля, пятница:
«Наполи» — «Кремонезе» — 4:0.
25 апреля, суббота:
«Парма» — «Пиза» — 1:0;
«Болонья» — «Рома» — 0:2;
«Верона» — «Лечче» — 0:0.
26 апреля, воскресенье:
«Фиорентина» — «Сассуоло» — 0:0;
«Дженоа» — «Комо» — 0:2;
«Торино» — «Интер» — 2:2;
«Милан» — «Ювентус» — 0:0.
27 апреля, понедельник:
«Кальяри» — «Аталанта» — 3:2;
«Лацио» — «Удинезе» — 3:3.
По результатам тура первое место в турнирной таблице чемпионата Италии занимает «Интер», набравший 79 очков за 33 матча. На второй строчке располагается «Наполи» с 69 очками. Тройку замыкает «Милан», в активе которого 67 очков. В зоне вылета находятся «Кремонезе» (28 очков), «Верона» (19) и «Пиза» (18).