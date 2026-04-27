Нападающий «ПСЖ» Кварацхелия: сейчас мы в лучшей физической форме, чем в начале сезона

Нападающий «ПСЖ» Кварацхелия: сейчас мы в лучшей физической форме, чем в начале сезона
Фланговый нападающий «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия высказался о готовности сыграть в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией». Встреча состоится 28 апреля.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чувствую себя прекрасно, я в хорошей форме. Завтрашний матч будет очень важным, так себя чувствую благодаря команде. Мы вместе добились фантастических результатов, я часть этой команды.

В прошлом сезоне у нас было много матчей, немного устали. Сейчас мы в лучшей физической форме, чем в начале этого сезона.

Поражение от «Баварии» на общем этапе? Помню тот матч, мы были не так хороши, как наш оппонент, к тому же нам помешали травмы. Во втором тайме показали, что способны на всё и можем их обыграть, но нам совсем немного не хватило», — приводит слова Кварацхелии RMC Sport.

