Бевеев обратился к фанатам «Балтики» после первого домашнего поражения в РПЛ

Защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев обратился к поклонникам клуба после поражения от «Акрона» (0:1) в 27-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика.

«Балтийцы, всем привет. Спасибо за поддержку. Мы вас слышали, но это футбол, так бывает. В игре с «Рубином» будем биться, стараться вас порадовать и забрать три очка. Приходите на игру, поддержите нас. Нам это важно», — сказал Бевеев в обращении, опубликованном в телеграм-канале «Балтики».

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. У калининградцев 46 очков в 27 встречах. На финише сезона команда сыграет с «Рубином», «Локомотивом» и московским «Динамо».