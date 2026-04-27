Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Талалаев высказался о поражении «Балтики» от «Акрона» в 27-м туре РПЛ

Андрей Талалаев высказался о поражении «Балтики» от «Акрона» в 27-м туре РПЛ
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал поражение своих подопечных от «Акрона» (0:1) в матче 27‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
27 апреля 2026, понедельник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 54'    

«Огорчило, что не можем забить гол и порадовать болельщиков. Было достаточно моментов, чтобы отличиться. Первый тайм пошёл не по нашему сценарию, «Акрон» приехал голодным и выиграл все единоборства. Пришлось исправлять ситуацию, во втором тайме получше стало», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. У калининградцев 46 очков в 27 встречах. На финише сезона команда сыграет с «Рубином», «Локомотивом» и московским «Динамо».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android