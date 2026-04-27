Андрей Талалаев высказался о поражении «Балтики» от «Акрона» в 27-м туре РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал поражение своих подопечных от «Акрона» (0:1) в матче 27‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика.

«Огорчило, что не можем забить гол и порадовать болельщиков. Было достаточно моментов, чтобы отличиться. Первый тайм пошёл не по нашему сценарию, «Акрон» приехал голодным и выиграл все единоборства. Пришлось исправлять ситуацию, во втором тайме получше стало», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. У калининградцев 46 очков в 27 встречах. На финише сезона команда сыграет с «Рубином», «Локомотивом» и московским «Динамо».