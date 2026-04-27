Талалаев — о матче «Балтика» — «Акрон»: когда назначили Танашева, понял, что будет тяжело

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о судействе после поражения своих подопечных от «Акрона» (0:1) в матче 27‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика.

«Когда на наш матч назначили Танашева, понимал, что будет тяжело. Посмотрите на его статистику за год. Сейчас не футболисты определяют результат», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

На 15-й минуте Танашев отменил гол форварда тольяттинцев Беншимола из-за офсайда. На 85-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Акрона» за фол на полузащитнике Максиме Петрове, но решение было изменено после вмешательства VAR.