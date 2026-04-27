Защитник «Баварии» Юпамекано: у «ПСЖ» невероятный состав, но мы думаем только о своей игре

Защитник мюнхенской «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен». Встреча состоится 28 апреля.

«Эта игра важна для нас, мы сосредоточены только на ней. Разумеется, хотим победить. У «ПСЖ» невероятный состав, но мы думаем только о своей игре и стремимся к победе. Это очень непростой оппонент. Усман [Дембеле] способен получить мяч, находясь на любой позиции на поле, у нас подобным образом играет Гарри [Кейн]. Такие игроки нарушают порядок в обороне соперника постоянными перемещениями, постараемся этому помешать.

Компани помогает мне во многом, особенно в плане игры в обороне. Он был одним из лучших защитников своего поколения. Компани — пример для подражания. Работать под его руководством просто замечательно, я становлюсь лучше», — приводит слова Юпамекано официальный сайт УЕФА.