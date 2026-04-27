Тедеев — после победы над «Балтикой»: побольше бы нам таких арбитров, как Танашев

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о работе арбитра Инала Танашева в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором тольяттинцы переиграли «Балтику» (1:0). Встреча проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

«Когда‑то на Кавказе, в Осетии, я увидел Инала Танашева — ещё давным‑давно, в начале 2010‑х. Тогда сказал ему, что он будет судить в Премьер‑Лиге. Он мне всегда нравился как судья, сегодня он большой молодец, хорошо справился со своей работой.

Да, в той ситуации сразу видел, что пенальти быть не должно. Хорошо, что подсказали — разобрался человек. А в целом большой молодец. Побольше бы нам таких арбитров на поле», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».