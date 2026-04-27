Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тедеев — после победы над «Балтикой»: побольше бы нам таких арбитров, как Танашев

Комментарии

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о работе арбитра Инала Танашева в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором тольяттинцы переиграли «Балтику» (1:0). Встреча проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
27 апреля 2026, понедельник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 54'    

«Когда‑то на Кавказе, в Осетии, я увидел Инала Танашева — ещё давным‑давно, в начале 2010‑х. Тогда сказал ему, что он будет судить в Премьер‑Лиге. Он мне всегда нравился как судья, сегодня он большой молодец, хорошо справился со своей работой.

Да, в той ситуации сразу видел, что пенальти быть не должно. Хорошо, что подсказали — разобрался человек. А в целом большой молодец. Побольше бы нам таких арбитров на поле», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android