Лацио — Удинезе: результат матча 27 апреля 2026, счёт 3:3, 34-й тур Серии А 2025/2026

«Лацио» и «Удинезе» сыграли вничью, забив четыре гола в финальные 10 минут матча Серии А
Завершился заключительный матч 34-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Лацио» и «Удинезе». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра выступил Кевин Боначина. Итоговый счёт встречи — 3:3.

Италия — Серия А . 34-й тур
27 апреля 2026, понедельник. 21:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
3 : 3
Удинезе
Удине
0:1 Эхизибуэ – 18'     1:1 Пеллегрини – 50'     2:1 Родригес – 80'     2:2 Атта – 86'     2:3 Атта – 90+3'     3:3 Мальдини – 90+5'    

На 18-й минуте защитник «Удинезе» Кингсли Эхизибуэ открыл счёт в матче. На 50-й минуте латераль «Лацио» Лука Пеллегрини восстановил равенства в счёте. На 80-й минуте испанец Педро вывел римлян вперёд. На 86-й минуте полузащитник Артюр Атта сравнял счёт. На 90+3-й минуте Атта оформил дубль. На 90+5-й минуте окончательный счёт установил полузащитник «Лацио» Даниэль Мальдини.

«Лацио» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда довела количество набранных в сезоне очков до 48. «Удинезе» с 44 очками располагается на 11-й строчке в Серии А.

