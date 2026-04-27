«Лацио» и «Удинезе» сыграли вничью, забив четыре гола в финальные 10 минут матча Серии А

Завершился заключительный матч 34-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Лацио» и «Удинезе». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра выступил Кевин Боначина. Итоговый счёт встречи — 3:3.

На 18-й минуте защитник «Удинезе» Кингсли Эхизибуэ открыл счёт в матче. На 50-й минуте латераль «Лацио» Лука Пеллегрини восстановил равенства в счёте. На 80-й минуте испанец Педро вывел римлян вперёд. На 86-й минуте полузащитник Артюр Атта сравнял счёт. На 90+3-й минуте Атта оформил дубль. На 90+5-й минуте окончательный счёт установил полузащитник «Лацио» Даниэль Мальдини.

«Лацио» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда довела количество набранных в сезоне очков до 48. «Удинезе» с 44 очками располагается на 11-й строчке в Серии А.