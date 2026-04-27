Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мойзес вслед за Акинфеевым объявил, что не сыграет до конца сезона

Мойзес вслед за Акинфеевым объявил, что не сыграет до конца сезона
Комментарии

Защитник ЦСКА Мойзес объявил, что не сможет принять участие в матчах армейского клуба до конца текущего сезона. Ранее капитан команды Игорь Акинфеев также сообщил, что не сможет восстановиться к заключительным матчам сезона.

«Привет, ребята! К сожалению, вынужден сообщить не очень хорошую новость. На финишной прямой сезона, из-за травмы, которую я получил в субботнем матче, не смогу помочь команде на поле. Сосредоточусь на восстановлении и вернусь в следующем сезоне. Буду поддерживать команду вне поля!» — написал Мойзес в соцсети.

В трёх последних турах Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА встретится с «Зенитом», «Пари НН» и «Локомотивом», Кроме того, армейцы сыграют с московским «Спартаком» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

Материалы по теме
ЦСКА и «Рубин» бились, но сдержали друг друга! И как же тащили вратари
ЦСКА и «Рубин» бились, но сдержали друг друга! И как же тащили вратари
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android