Мойзес вслед за Акинфеевым объявил, что не сыграет до конца сезона

Защитник ЦСКА Мойзес объявил, что не сможет принять участие в матчах армейского клуба до конца текущего сезона. Ранее капитан команды Игорь Акинфеев также сообщил, что не сможет восстановиться к заключительным матчам сезона.

«Привет, ребята! К сожалению, вынужден сообщить не очень хорошую новость. На финишной прямой сезона, из-за травмы, которую я получил в субботнем матче, не смогу помочь команде на поле. Сосредоточусь на восстановлении и вернусь в следующем сезоне. Буду поддерживать команду вне поля!» — написал Мойзес в соцсети.

В трёх последних турах Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА встретится с «Зенитом», «Пари НН» и «Локомотивом», Кроме того, армейцы сыграют с московским «Спартаком» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.