Фернандеш догнал Озила по числу ассистов за сезон в АПЛ. Выше только Анри и Де Брёйне

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отдал две голевые передачи в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (на момент написания материала счёт 2:0 в пользу манкунианцев). Это 19-й ассист португальца в текущем сезоне АПЛ, по числу голевых передач за сезон чемпионата Англии он сравнялся с бывшим хавбеком «Арсенала» Месутом Озилом.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Брентфорд
Лондон
1:0 Каземиро – 11'     2:0 Шешко – 43'     2:1 Йенсен – 87'    

Выше Фернандеша в рейтинге ассистов за сезон в АПЛ только экс-игрок «Арсенала» Тьерри Анри и бывший полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне (по 20).

В 33 матчах текущего клубного сезона на счету Бруну Фернандеша восемь голов и 20 голевых передач во всех турнирах.

Материалы по теме
Нападающий «МЮ» Шешко считает, что Бруну Фернандеш должен стать лучшим игроком сезона
