Фернандеш догнал Озила по числу ассистов за сезон в АПЛ. Выше только Анри и Де Брёйне

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отдал две голевые передачи в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (на момент написания материала счёт 2:0 в пользу манкунианцев). Это 19-й ассист португальца в текущем сезоне АПЛ, по числу голевых передач за сезон чемпионата Англии он сравнялся с бывшим хавбеком «Арсенала» Месутом Озилом.

Выше Фернандеша в рейтинге ассистов за сезон в АПЛ только экс-игрок «Арсенала» Тьерри Анри и бывший полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне (по 20).

В 33 матчах текущего клубного сезона на счету Бруну Фернандеша восемь голов и 20 голевых передач во всех турнирах.