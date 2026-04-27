Фернандеш догнал Озила по числу ассистов за сезон в АПЛ. Выше только Анри и Де Брёйне
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отдал две голевые передачи в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (на момент написания материала счёт 2:0 в пользу манкунианцев). Это 19-й ассист португальца в текущем сезоне АПЛ, по числу голевых передач за сезон чемпионата Англии он сравнялся с бывшим хавбеком «Арсенала» Месутом Озилом.
Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Брентфорд
Лондон
1:0 Каземиро – 11' 2:0 Шешко – 43' 2:1 Йенсен – 87'
Выше Фернандеша в рейтинге ассистов за сезон в АПЛ только экс-игрок «Арсенала» Тьерри Анри и бывший полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне (по 20).
В 33 матчах текущего клубного сезона на счету Бруну Фернандеша восемь голов и 20 голевых передач во всех турнирах.
