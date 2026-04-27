Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Генич заявил, что ЦСКА уже договорился с новым иностранным тренером

Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич заявил, что руководство московского ЦСКА уже договорилось с новым главным тренером. По информации журналиста, швейцарского специалиста в команде сменит другой иностранец. Ранее сообщалось, что армейцев может возглавить тренер «Балтики» Андрей Талалаев.

— На рынке говорят, что с одним тренером уже договорились. К Талалаеву был интерес. Это чистейшая правда… Я про ЦСКА боюсь что-то говорить… Мне не сказали, кто. Сказали, что близки к тому, что… там что-то, какие-то разговоры.

— Российский тренер?
— Нет.

— Иностранец?
— Да, — сказал Генич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
ЦСКА и «Рубин» бились, но сдержали друг друга! И как же тащили вратари
ЦСКА и «Рубин» бились, но сдержали друг друга! И как же тащили вратари
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android