Константин Генич заявил, что ЦСКА уже договорился с новым иностранным тренером

Футбольный комментатор Константин Генич заявил, что руководство московского ЦСКА уже договорилось с новым главным тренером. По информации журналиста, швейцарского специалиста в команде сменит другой иностранец. Ранее сообщалось, что армейцев может возглавить тренер «Балтики» Андрей Талалаев.

— На рынке говорят, что с одним тренером уже договорились. К Талалаеву был интерес. Это чистейшая правда… Я про ЦСКА боюсь что-то говорить… Мне не сказали, кто. Сказали, что близки к тому, что… там что-то, какие-то разговоры.

— Российский тренер?

— Нет.

— Иностранец?

— Да, — сказал Генич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».