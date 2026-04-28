Тренер «Баварии» Компани: у команд Луиса Энрике есть особый стержень

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о предстоящем первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен». Встреча состоится 28 апреля.

«У обеих команд очень творческий подход к игре, в том числе и в плане выбора позиции, а также поиска решений. Всё дело в деталях, интенсивности и энергии. Мы уже в четвёртый раз играем с «ПСЖ», у нас есть опыт матчей с этим оппонентом, но и они могут сказать то же самое.

Луис Энрике выполняет просто невероятную работу. Их победа в Лиге чемпионов [в прошлом сезоне] меня вообще не удивила. У команд Луиса Энрике есть особый стержень. Футболисты, которыми он руководит, всегда готовы бежать и бороться, так было во всех его командах, это достойно уважения.

Для победы в этом матче нет какого-то волшебного решения. Наше преимущество в том, что мы уже играли с «ПСЖ» много раз, но, как я уже сказал, это работает в обе стороны. Знаем, как прессинговать соперника. «ПСЖ» умеет работать с акцентом на позиционную игру, но это не собьёт нас с толку. На каждой позиции у них играют большие мастера. Но то же можно сказать и про нашу команду», — приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.