«Зенит» категорически против нового лимита и проигнорировал встречу с Дегтярёвым — Лепсая

Футбольный функционер Тимур Лепсая заявил, что санкт-петербургский «Зенит» выступает категорически против ужесточения лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге и проигнорировал встречу с министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым.

«А вы слышали про особую позицию «Зенита»? Насколько я знаю, представителей «Зенита» вообще не было на этом совещании. Проигнорировали. Они категорически против. Меня сложно обвинить в большой поддержке «Зенита», но здесь я на 100% на стороне здравого смысла», — сказал Лепсая в эфире «Коммент.Шоу».

Ранее Дегтярёв провёл встречу с представителями клубов РПЛ, на которой подписал указ об ужесточении лимита. С нового сезона на поле одновременно смогут находиться не более семи иностранцев, а их число в заявках команд будет ограничено 12 футболистами.