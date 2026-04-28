Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» категорически против нового лимита и проигнорировал встречу с Дегтярёвым — Лепсая

Комментарии

Футбольный функционер Тимур Лепсая заявил, что санкт-петербургский «Зенит» выступает категорически против ужесточения лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге и проигнорировал встречу с министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым.

«А вы слышали про особую позицию «Зенита»? Насколько я знаю, представителей «Зенита» вообще не было на этом совещании. Проигнорировали. Они категорически против. Меня сложно обвинить в большой поддержке «Зенита», но здесь я на 100% на стороне здравого смысла», — сказал Лепсая в эфире «Коммент.Шоу».

Ранее Дегтярёв провёл встречу с представителями клубов РПЛ, на которой подписал указ об ужесточении лимита. С нового сезона на поле одновременно смогут находиться не более семи иностранцев, а их число в заявках команд будет ограничено 12 футболистами.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android