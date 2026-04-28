Тарасов: всегда любил войну. Если бы не футбол, стал бы военным, потом каким-то министром

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов ответил, чем занимался бы, если бы не стал профессиональным футболистом.

«Кем бы я стал, если бы не футбол? Стал бы сначала, наверное, каким-то военнослужащим. Я бы точно пошёл в армию. Был бы или полицейским, а потом дошёл бы до министра, 100%. Потому что в детстве я всегда любил войну, играл в войнушку всегда. То есть не играл, как сейчас играют (имитирует нажатие кнопок на геймпаде. — Прим. «Чемпионата»), а чисто на районе. У меня брат двоюродный служил тогда в полиции, папа был военнослужащим. Поэтому у меня пример такой был.

Мне всегда нравилась эта тематика, всегда нравились фильмы про войну. И когда я проходил медосмотр для военного билета — там же тебя осматривают. На меня посмотрели — на рост, на данные, и такие: «Спецназ!» Сложилось так, что я ушёл в профессиональный футбол. Но этот патриотизм во мне развит, живёт. Наверное, я был бы военным, а потом — каким-то министром, что-то такое», — сказал Тарасов в выпуске на YouTube-канале Dumich и FC ViBE.

