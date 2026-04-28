ЦСКА сделал заявление после поста Мойзеса о травме, из-за которой он выбыл до конца сезона

Пресс-служба московского ЦСКА отреагировала на новость о травме защитника команды Мойзеса. Ранее сам футболист опубликовал пост, в котором заявил, что не сможет помочь команде в оставшихся матчах сезона. Ранее с аналогичным заявлением выступил капитан армейцев Игорь Акинфеев.

«Стали известны результаты обследования Мойзеса после повреждения в матче с «Рубином» У бразильца диагностирована травма четырёхглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения — от четырёх недель. Желаем Мойзе скорейшего выздоровления и возвращения на поле», — говорится в телеграм-канале ЦСКА.

В трёх последних турах Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА встретится с «Зенитом», «Пари НН» и «Локомотивом». Кроме того, армейцы сыграют с московским «Спартаком» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.