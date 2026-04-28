Гари Невилл раскритиковал уровень игры Субименди и Дьёкереша

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл поделился впечатлениями от уровня игры футболистов «Арсенала» Мартина Субименди и Виктора Дьёкереша.

«В начале сезона считал, что Субименди — отличное усиление для «Арсенала», он неплохо играл за команду на протяжении текущей кампании, но я ждал, что именно он будет изменять ход матчей.

Кто способен сделать разницу? Думал, что Дьёкереш будет забивать голы в столь важные моменты и сделает счёт 2:0 [в игре с «Ньюкасл Юнайтед»]. Его недостаток мастерства при игре в завершающей фазе атаки, во время контратак, был очевиден. Он должен поработать над этим.

Вспомните [Андреа] Пирло, или [Пола] Скоулза, или Родри, Бернардо Силву — игрока, который может диктовать ход игры в таком важном матче, завладеть мячом, организовать атаку и уверенно вести всех за собой к воротам, Субименди этого не демонстрирует. Он испытывает трудности в матчах, так продолжается уже несколько недель», — приводит слова Невилла Sky Sports.

