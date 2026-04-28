Результаты матчей 34-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 27 апреля, завершился 34-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 34-го тура АПЛ:

21 апреля, вторник:

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Челси» — 3:0.

22 апреля, среда:

«Бёрнли» — «Манчестер Сити» — 0:1;

«Борнмут» — «Лидс Юнайтед» — 2:2.

24 апреля, пятница:

«Сандерленд» — «Ноттингем Форест» — 0:5.

25 апреля, суббота:

«Фулхэм» — «Астон Вилла» — 1:0;

«Вест Хэм Юнайтед» — «Эвертон» — 2:1;

«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм Хотспур» — 0:1;

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» — 3:1;

«Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:0.

27 апреля, понедельник:

«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд» — 2:1.

«Арсенал» с 73 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, на втором месте с 70 очками располагается «Манчестер Сити», но у команды есть игра в запасе. Топ-3 с 61 очком замыкает «Манчестер Юнайтед».