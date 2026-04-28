«Интер» следит за Глебовым из ЦСКА, его агент был в Милане, цена — € 20 млн — Fc InterNews

Миланский «Интер» продолжает следить за правым вингером ЦСКА Кириллом Глебовым. Как сообщает издание Fc InterNews, приоритетом клуба остаётся создание конкурентоспособного состава на следующий сезон, но руководство также наблюдает за молодыми талантами в Европе, включая игрока московского клуба.

По данным источника, представители Глебова находились в Милане на матче «Интера» с «Кальяри» (3:0) в 33-м туре Серии А, где встретились с некоторыми руководителями клуба, которые подтвердили, что «нерадзурри» могут быть заинтересованы в игроке.

Сообщается, что сумма трансфера Глебова в «Интер» может составить € 20 млн. Именно столько ЦСКА запрашивает за переход своего футболиста.

ЦСКА и «Рубин» бились, но сдержали друг друга! И как же тащили вратари
