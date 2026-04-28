Результаты матчей 32-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 27 апреля, завершился 32-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 32-го тура чемпионата Испании:

24 апреля, пятница:

«Бетис» — «Реал» Мадрид — 1:1.

25 апреля, суббота:

«Алавес» — «Мальорка» — 2:1;
«Хетафе» — «Барселона» — 0:2;
«Валенсия» — «Жирона» — 2:1;
«Атлетико» Мадрид — «Атлетик» Бильбао — 3:2.

26 апреля, воскресенье:

«Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад» — 3:3;
«Овьедо» — «Эльче» — 1:2;
«Осасуна» — «Севилья» — 2:1;
«Вильярреал» — «Сельта» — 2:1.

27 апреля, понедельник:

«Эспаньол» — «Леванте» — 0:0.

Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона» с 85 очками. На второй строчке расположился «Реал» (74), топ-3 замыкает «Вильярреал» (65).

Календарь матчей Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Комментарии
