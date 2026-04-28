Арбитр Федотов ответил на предположения, что судьи «тащат» «Краснодар» к чемпионству

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о предположениях, что судьи чемпионата России «тащат» «Краснодар» к титулу.

«Говорят, «Краснодар» тащат к чемпионству. Но их судят только арбитры из Санкт-Петербурга — как их могут тащить? И кому это нужно? А «Зенит», получается, убивают? Это всё разговоры, нужно же о чём-то говорить и писать. После пенальти за руку Умярова все взорвались, кричали про беспредел. После руки Дивеева — то же самое. Сейчас же 11-метровый в пользу «Спартака» — и все молчат. Потому что уже не так интересно», — сказал Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После завершения 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» продолжает претендовать на победу в турнире. В активе действующих чемпионов страны 60 набранных очков в 27 матчах. Отрыв от располагающегося на второй строчке санкт-петербургского «Зенита» составляет одно очко.

