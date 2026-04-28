Кордоба, Луис Энрике и Тороп — в сборной 27-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 27-го тура Мир РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Краснодара», «Зенита», ЦСКА и «Крыльев Советов» — по два футболиста. По одному представителю у «Спартака», «Динамо» и «Акрона». Тренером символической сборной мы выбрали Сергея Булатова («Крылья Советов»).

Вратарь: Владислав Тороп (ЦСКА).

Защитники: Сергей Божин («Крылья Советов»), Игорь Дивеев («Зенит»), Кирилл Данилов (ЦСКА).

Полузащитники: Иван Олейников («Крылья Советов»), Никита Кривцов («Краснодар»), Эсекьель Барко («Спартак»), Бителло («Динамо» Москва), Луис Энрике («Зенит»).

Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Беншимол («Акрон»).

Главный тренер: Сергей Булатов («Крылья Советов»).

По результатам 27-го тура первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 60 очков. На второй строчке располагается «Зенит», у которого 59 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 49 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (18), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).

Материалы по теме
Дежавю из «золотого» сезона «Краснодара»! Промах Сперцяна с пенальти и суперсейв Агкацева!
Дежавю из «золотого» сезона «Краснодара»! Промах Сперцяна с пенальти и суперсейв Агкацева!
