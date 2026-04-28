Талалаев раскрыл, когда можно ждать на поле форварда «Балтики» Хиля после травмы

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, когда восстановится после повреждения нападающий калининградцев Брайан Хиль.

— Когда мы увидим на поле Хиля?

— 5 мая будет операция, надеюсь, что восстановится к началу сборов, — заявил Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Хиль получил повреждение в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Пари НН» (2:2). Футболист покинул поле на 34-й минуте.

В нынешнем сезоне 24-летний сальвадорский нападающий Брайан Хиль провёл 26 матчей за калининградский клуб во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.