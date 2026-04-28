«Не футболисты на поле определяют судьбу золота и медалей». Талалаев — о судействе в РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев отреагировал на работу судей после поражения своих подопечных от «Акрона» (0:1) в матче 27‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика.

«Обсуждать судейство даже не хотелось бы. На мой взгляд, сейчас не футболисты на поле определяют судьбу золота и медалей. Я в этом убеждён на 100%. Но сегодня мы на победу не наиграли. Одна из немногих игр. Вот мое видение», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Балтики».

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. У калининградцев 46 очков в 27 встречах. На финише сезона команда сыграет с «Рубином», «Локомотивом» и московским «Динамо».