Бруну Фернандеш сравнялся с Криштиану Роналду по числу голевых действий за «МЮ» в АПЛ
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отметился результативной передачей в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (2:1) и догнал тем самым своего соотечественника Криштиану Роналду по данному показателю в истории клуба в чемпионате Англии.
Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Брентфорд
Лондон
1:0 Каземиро – 11' 2:0 Шешко – 43' 2:1 Йенсен – 87'
Как сообщает статистический портал Opta Sport, Фернандеш за карьеру совершил 140 (70+70) результативных действий в АПЛ в составе «МЮ». У Криштиану Роналду за всё время игры в составе «красных дьяволов» аналогичное количество результативных действий. Звёздный форвард забил 103 мяча и отдал 37 результативных передач.
В 33 матчах текущего клубного сезона на счету Бруну Фернандеша восемь голов и 20 голевых передач во всех турнирах.
Материалы по теме
- 28 апреля 2026
-
05:43
-
05:37
-
05:18
-
05:08
-
04:53
-
04:35
-
04:31
-
04:17
-
04:00
-
03:22
-
03:18
-
02:57
-
01:36
-
01:05
-
00:59
-
00:55
-
00:44
-
00:40
-
00:39
-
00:31
-
00:15
-
00:07
- 27 апреля 2026
-
23:57
-
23:55
-
23:45
-
23:44
-
23:43
-
23:41
-
23:34
-
23:20
-
23:12
-
23:07
-
23:04
-
22:57
-
22:56