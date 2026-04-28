Бруну Фернандеш сравнялся с Криштиану Роналду по числу голевых действий за «МЮ» в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отметился результативной передачей в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (2:1) и догнал тем самым своего соотечественника Криштиану Роналду по данному показателю в истории клуба в чемпионате Англии.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Брентфорд
Лондон
1:0 Каземиро – 11'     2:0 Шешко – 43'     2:1 Йенсен – 87'    

Как сообщает статистический портал Opta Sport, Фернандеш за карьеру совершил 140 (70+70) результативных действий в АПЛ в составе «МЮ». У Криштиану Роналду за всё время игры в составе «красных дьяволов» аналогичное количество результативных действий. Звёздный форвард забил 103 мяча и отдал 37 результативных передач.

В 33 матчах текущего клубного сезона на счету Бруну Фернандеша восемь голов и 20 голевых передач во всех турнирах.

