«Ты должен сажать Сафонова на лавку». Журналист L'Equipe — о Шевалье

Грегори Шнайдер, журналист французского издания L'Equipe высказался о конкуренции между голкиперами Люка Шевалье и Матвее Сафонове в «ПСЖ».

«Это вратарь с высокими амбициями, он видит для себя международную карьеру и обладает для этого качествами. И если ты рассчитываешь на международный уровень, ты должен сажать Матвея Сафонова на скамейку, при всём моём уважении к нему. Он пришёл из «Краснодара» в 27 лет, это не то же самое, что Джанлуиджи Доннарумма или Ян Облак. Учитывая его цели, он обязан это сделать. Ему стоило бы уйти, если бы были основания считать, что конкуренция между ним и Сафоновым нечестная. Но я ни на секунду не верю, что Луис Энрике в этой ситуации необъективен, поэтому Шевалье должен доказать своё превосходство», — приводит слова Шнайдера Le10sport.

В нынешнем сезоне Шевалье принял участие в 26 играх во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 10 встреч отыграл «на ноль». Сафонов принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 20 голов и 11 раз отыграл «на ноль».