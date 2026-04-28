На ЧМ-2026 изменят правила по жёлтым карточкам — The Athletic

Все жёлтые карточки планируется аннулировать по итогам группового этапа чемпионата мира, а также после четвертьфиналов, чтобы снизить вероятность того, что игроки пропустят матчи плей-офф, сообщает The Athletic.

Новые правила, касающиеся дисквалификаций за накопленные предупреждения на турнире в США, Канаде и Мексике, должны быть обсуждены и утверждены на заседании совета ФИФА во вторник в Ванкувере.

На предыдущих чемпионатах мира жёлтые карточки «сгорали» только после стадии четвертьфиналов. Однако с учётом расширения турнира до 48 команд (вместо прежних 32) в ФИФА намерены изменить правила, чтобы сократить количество дисквалификаций.

ЧМ-2026 примут 16 стадионов. Как они выглядят и в чём их главные фишки
