Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Газзаев оценил работу Карседо в «Спартаке»

Газзаев оценил работу Карседо в «Спартаке»
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил работу Хуана Карседо на посту главного тренера «Спартака».

«Я думаю, что с новым тренером «Спартак» играет совсем по‑другому. Мы знаем, что «Спартак» в первом этапе чемпионата штормило. Сейчас — спокойствие. Эмоции действуют на команду. По комментариям видно, что игроки тоже достаточно легко вступили в контакт с тренером. Мы видим, что в первом и втором этапах совершенно разная игра и уверенность. Мне кажется, что на это очень хорошо повлиял тренер, который вот‑вот добьется результата, — сказал Газзаев в эфире «Матч ТВ».

Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года. На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 48 очков. Команда досрочно потеряла шансы на чемпионство в РПЛ.

Материалы по теме
Карседо ответил на вопрос о турнирных приоритетах «Спартака» в конце сезона
