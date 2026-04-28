Газзаев оценил работу Карседо в «Спартаке»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил работу Хуана Карседо на посту главного тренера «Спартака».

«Я думаю, что с новым тренером «Спартак» играет совсем по‑другому. Мы знаем, что «Спартак» в первом этапе чемпионата штормило. Сейчас — спокойствие. Эмоции действуют на команду. По комментариям видно, что игроки тоже достаточно легко вступили в контакт с тренером. Мы видим, что в первом и втором этапах совершенно разная игра и уверенность. Мне кажется, что на это очень хорошо повлиял тренер, который вот‑вот добьется результата, — сказал Газзаев в эфире «Матч ТВ».

Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года. На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 48 очков. Команда досрочно потеряла шансы на чемпионство в РПЛ.