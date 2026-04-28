Отец Кварацхелии отреагировал на слухи о возможном переходе Хвичи в клуб АПЛ

Отец Кварацхелии отреагировал на слухи о возможном переходе Хвичи в клуб АПЛ
Бадри Кварацхелия, отец нападающего «Пари Сен-Жермен» Хвичи Кварацхелии, поделился мнением о будущем своего сына в парижском клубе на фоне слухов об интересе к игроку со стороны клубов АПЛ.

«Хвича играет в очень сильном и успешном клубе, где его любят и доверяют, он — один из ведущих игроков команды, которая является действующим обладателем Лиги чемпионов и полуфиналистом текущего турнира. Почему он должен думать о переходе?! Если у парижского клуба пропадёт желание продолжать сотрудничество, мы тоже задумаемся об уходе, но сейчас этот вопрос даже не обсуждается. Несмотря на конкуренцию с ведущими игроками сборной Франции, Хвича — практически всегда в основном составе, и руководство «Пари Сен-Жермен» подчёркивает, что грузинский футболист — незаменимый игрок для команды. Да, часто пишут об интересе «Арсенала» и других английских клубов, но мой сын не обращает внимания на такие слухи. Он — один из лучших игроков одной из лучших команд Европы, его ценят, любят, он играет — зачем думать о смене клуба?! Хвича думает только об интересах команды и о том, как помочь клубу и прославить свою родину...» — приводит слова Кварацхелии грузинский портал Kvirispalitra.ge.

Ранее в СМИ сообщалось, что интерес к игроку проявляет «Арсенал».

В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и сделал девять результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока сборной Грузии составляет € 90 млн.

Материалы по теме
Нападающий «ПСЖ» Кварацхелия: сейчас мы в лучшей физической форме, чем в начале сезона
