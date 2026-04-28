Отец Кварацхелии объявил, что Хвича завершил сотрудничество с агентом Джугели

Бадри Кварацхелия, отец нападающего «Пари Сен-Жермен» Хвичи Кварацхелии, сообщил, что футбольный агент Мамука Джугели больше не представляет интересы его сына.

«Мамука Джугели больше не является агентом Хвичи. Это решение обе семьи приняли совместно, по взаимному согласию. Хвича тоже был здесь, мы вместе решили завершить сотрудничество. Мамуке Джугели как агенту принадлежит очень важная роль в карьерном росте Хвичи. Мы поблагодарили его за всё, что он сделал за эти годы, пожелали друг другу успехов и попрощались.

На данном этапе у Хвичи нет агента. Предложения есть, многие хотят сотрудничать с Кварацхелия, но решение о дальнейшем сотрудничестве примут сам Хвича и члены его семьи» — приводит слова Кварацхелии грузинский портал Kvirispalitra.ge.

В текущем сезоне Кварацхелия провёл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и сделал девять результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока сборной Грузии составляет € 90 млн.