Экс-тренер сборной Франции: Сафонов пользуется доверием защитников, чего нет у Шевалье

Бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек рассказал, в чём российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов превосходит Люка Шевалье.

«Проблема вратаря в том, что место только одно. И другой вратарь должен плохо играть, чтобы получить еще один шанс, а сейчас это не так. Сафонов пользуется доверием защитников, чего нет у Шевалье. Когда защитники смотрят на него, чувствуется некая тревога. Поэтому, если он хочет получить шанс сыграть, он должен отбросить свое эго, свою гордость и сказать себе: «У меня не получилось там, у меня получится в другом месте». Когда Сафонов получил травму, Шевалье играл, но не вернул себе место. В какой-то момент у него была такая возможность, и он ею не воспользовался. Так что да, он должен отбросить свою гордость и сказать себе, что нужно попробовать что-то другое», — приводит слова Доменека Le10sport.

В нынешнем сезоне Шевалье принял участие в 26 играх во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 10 встреч отыграл «на ноль». Сафонов принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 20 голов и 11 раз отыграл «на ноль».