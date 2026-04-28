«Я бы тоже аплодировал». Моуринью — об овации фанатов «Бенфики» в адрес Престианни

«Я бы тоже аплодировал». Моуринью — об овации фанатов «Бенфики» в адрес Престианни
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью считает, что полузащитник Джанлука Престианни заслуженно получил теплую овацию от болельщиков «Бенфики», когда вышел на поле во время матча чемпионата Португалии с «Морейренсе» (4:1).

Португалия — Примейра . 31-й тур
25 апреля 2026, суббота. 20:00 МСК
Бенфика
Лиссабон
Окончен
4 : 1
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
1:0 Баррейро – 2'     1:1 Травасуш – 26'     2:1 Риос – 29'     3:1 Иванович – 89'     4:1 Иванович – 90+2'    

20-летний аргентинец сыграл впервые с тех пор, как УЕФА отстранил его на шесть матчей за слова в адрес форварда «Реала» Винисиуса Жуниора во время матча общего этапа Лиги чемпионов в феврале.

«Что касается наказания, я слышал так много разговоров об этом, когда мы играли против «Реала», что сейчас я жду, чтобы прочитать и услышать комментарии тех, кто так много говорил об этом тогда. Мне любопытно узнать их мнение. Так что я предпочёл бы не комментировать. Если бы я был на трибуне, я бы тоже аплодировал. У него был хороший сезон, он проделал фантастическую работу», — приводит слова Моуринью ESPN.

Престианни выступает за «Бенфику» с января 2024 года. В текущем сезоне в 38 матчах он забил три гола и отдал пять результативных передач. В ноябре 2025 года Престианни дебютировал за сборную Аргентины.

