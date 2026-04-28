«Он очень сильно прогрессировал». Моуринью — о возвращении Престианни

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью оценил возвращение полузащитника Джанлуки Престианни. Игрок получил теплую овацию от болельщиков «Бенфики», когда вышел на поле во время матча чемпионата Португалии с «Морейренсе» (4:1).

20-летний аргентинец сыграл впервые с тех пор, как УЕФА отстранил его на шесть матчей во время матча общего этапа Лиги чемпионов в феврале за слова в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Он очень сильно прогрессировал; он игрок, который, тактически грамотен, знает, как правильно располагаться в обороне, и понимает игру. У него есть свои качества, техника и способность в обыгрыше один в один, но он не был игроком, который был готов, когда я пришёл, и он развился, поэтому болельщики аплодируют и ценят его. То, как он перехватил высокую передачу в штрафную, что привело к третьему голу — не все вингеры могут это сделать; у них есть тактический интеллект, чтобы работать на команду», — приводит слова Моуринью ESPN.