«Более 50%». В Правительстве США сделали заявление о шансах Италии сыграть на ЧМ-2026

Паоло Дзамполли, специальный представитель 47-го президента США Дональда Трампа, сообщил, что на этой неделе планирует обсудить с главой ФИФА Джанни Инфантино возможный допуск сборной Италии на чемпионат мира 2026 года вместо команды Ирана. Он также оценил шансы такого сценария.

«Какова вероятность участия Италии в чемпионате мира? Думаю, более 50%. В эти выходные я встречусь с Инфантино в Майами на Гран-при Формулы-1. Не должно быть чемпионата мира без Италии, однако окончательное решение зависит от Инфантино и Трампа.

Я видел информацию, что участие Ирана пока не подтверждено из-за войны. Я предложил Инфантино рассмотреть вариант дополнительного отбора для Италии. Кроме того, получить визы непросто, и мы не хотим видеть людей, которые могут представлять угрозу. Если речь идёт о тех, кто нежелателен в США, лучше, чтобы они не приезжали.

Ответ Трампа? Я не обсуждал с ним это напрямую, и чёткой позиции у него нет. Иранские игроки очень желанны, но, как заявил Рубио, нельзя допускать людей, которые считаются нежелательными. Если Иран не сыграет, не знаю, будет ли замена, но всё возможно», — сказал Дзамполли в эфире La Politica nel Pallone на Rai Gr Parlamento.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. По текущему расписанию, Иран должен сыграть с Новой Зеландией 15 июня в Лос-Анджелесе, с Бельгией 21 июня там же и с Египтом 26 июня в Сиэтле.

Итальянские болельщики приветствуют свою сборную