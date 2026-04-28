The Athletic сообщил, останется ли Андрей Лунин в «Реале»

«Реал» рассчитывает сохранить украинского вратаря Андрея Лунина в составе на следующий сезон — об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, уверенное выступление 27-летнего голкипера в матче 32-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (1:1) стало весомым ответом на критику, возникшую после вылета мадридцев из Лига чемпионов УЕФА, где команда уступила «Бавария».

На этом фоне окружение Лунина, ранее настаивавшее на смене клуба ради стабильной игровой практики, теперь склоняется к тому, что футболисту стоит остаться в Мадриде. Более того, сам «Реал» также заинтересован в продолжении сотрудничества с вратарём.

Действующее соглашение Лунина с клубом рассчитано до июня 2030 года.

В нынешнем сезоне украинец провёл 11 матчей, пропустил 21 мяч и ни разу не сохранил ворота «сухими».

