The Athletic раскрыл, с кем у Арбелоа конфликт в «Реале» и какова ситуация с его будущим

В мадридском «Реале» усиливаются сомнения относительно будущего главного тренера Альваро Арбелоа, который возглавил команду в январе после ухода Хаби Алонсо, сообщает The Athletic.

Как сообщается, в руководстве клуба, включая президента Флорентино Переса, изначально не были полностью уверены в готовности специалиста к такой роли. Тем не менее окончательные выводы о его работе планируют сделать уже по завершении сезона.

Ситуацию осложняют не только результаты команды, но и напряжённость внутри коллектива. В частности, появились разногласия между Арбелоа и капитаном Дани Карвахалем — игрок недоволен количеством игрового времени. Кроме того, полузащитник Дани Себальос не был включён в заявку на матч с «Бетисом» и, по данным источников, может покинуть команду летом.

Отмечается, что часть футболистов выражает недовольство, считая подход тренера к составу предвзятым и несправедливым.

