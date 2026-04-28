Главная Футбол Новости

Эндрик ответил на вопрос, в каком клубе будет играть в следующем сезоне

Эндрик ответил на вопрос, в каком клубе будет играть в следующем сезоне
Комментарии

Арендованный у «Реала» нападающий «Лиона» Эндрик прокомментировал своё будущее и возможность остаться во французской команде на следующий сезон.

«Я действительно не знаю. Если придётся вернуться в «Реал», я с радостью это сделаю. Если же будет вариант продолжить карьеру в другом клубе — значит, так и будет. Я очень надеюсь, что мы сможем вывести «Лион» в Лигу чемпионов — это уровень, которому клуб соответствует», — сказал Эндрик в интервью Canal Plus Foot.

В текущем сезоне 19-летний бразилец провёл 18 матчей за «Лион», в которых забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач. Арендное соглашение истекает в конце сезона.

